festa di capodanno a montecatini val di cecina

A Montecatini Val di Cecina si prepara la tradizionale festa di Capodanno in piazza, per dare il benvenuto al 2026. L’appuntamento è in Piazza della Repubblica, a partire dalle 19, con iniziative e momenti di convivialità per tutta la comunità. Un’occasione per condividere insieme l’arrivo del nuovo anno in un contesto semplice e autentico, nel rispetto delle tradizioni locali.

Grande festa in piazza a Montecatini Val di Cecina per accogliere il 2026. Appuntamento in Piazza della Repubblica a partire dalle 19.Una serata con tanto divertimento: dal DJ set by Cosmo Events ai laser che illumineranno la piazza e alle macchine per le bolle che creeranno magia nell'aria.

