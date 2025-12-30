Festa di Capodanno a Mirano | tanta musica zero botti

A Mirano si celebra il Capodanno con musica e senza fuochi d'artificio. La serata “Wonder 2K26” di Radio Company si svolge in piazza Martiri a partire dalle 22, nel rispetto delle normative comunali che vietano l’uso di artifici pirotecnici. Questa scelta mira a garantire un evento sicuro e rispettoso dell’ambiente, offrendo ai cittadini un’occasione di festa in maniera responsabile e tranquilla.

