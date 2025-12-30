Festa di Capodanno a Mirano | tanta musica zero botti

Da veneziatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mirano si celebra il Capodanno con musica e senza fuochi d'artificio. La serata “Wonder 2K26” di Radio Company si svolge in piazza Martiri a partire dalle 22, nel rispetto delle normative comunali che vietano l’uso di artifici pirotecnici. Questa scelta mira a garantire un evento sicuro e rispettoso dell’ambiente, offrendo ai cittadini un’occasione di festa in maniera responsabile e tranquilla.

Tanta musica, la serata “Wonder 2K26” di Radio Company in piazza Martiri dalle 22 e zero botti a Mirano, il Comune dove il sindaco Tiziano Baggio con un'ordinanza ha vietato artifici pirotecnici, petardi, materiali esplodenti e incendiari nell'area dell'evento e come già previsto dal regolamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

festa di capodanno a mirano tanta musica zero botti

© Veneziatoday.it - Festa di Capodanno a Mirano: tanta musica, zero botti

Leggi anche: Capodanno alle "Antiche mura": il cenone e la festa con gusto e tanta musica

Leggi anche: Mirano festeggia il capodanno in piazza con Radio Company e la festa "Wonder 2K26"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

festa capodanno mirano tantaIl Piemonte in festa per Capodanno: la nostra selezione degli eventi - Dai capoluoghi alle località sciistiche, show, djset, concerti e molto altro. rainews.it

festa capodanno mirano tantaCapodanno in provincia: ecco il programma delle feste modenesi in piazza - 30 si saluterà l'anno con un mix di magia e un pizzico di scaramanzia. modenatoday.it

festa capodanno mirano tantaCapodanno all’Area Settebello: musica live, cenone e festa fino a notte fonda - Tra le tante iniziative del Capodanno più lungo del mondo di Rimini, anche l’Area Settebello (a7b) propone una serata speciale per festeggiare l’arrivo del ... chiamamicitta.it

Carico Di Capodanno ? #petardi #botti #fuochidartificio

Video Carico Di Capodanno ? #petardi #botti #fuochidartificio

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.