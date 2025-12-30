Ferrari fa esami | la Salernitana ha il dubbio centravanti per la trasferta di Siracusa
Ferrari esegue controlli medici: la Salernitana attende aggiornamenti prima della trasferta di Siracusa. Dopo le vacanze natalizie a Dubai, l’argentino El Loco Ferrari si sottoporrà a una risonanza magnetica per valutare la guarigione di una lieve lesione all’adduttore della coscia sinistra. La diagnosi influenzerà la rosa disponibile per la partita e sarà fondamentale per le scelte dell’allenatore.
El Loco Ferrari tiene in ansia la Salernitana. Di ritorno da Dubai dove ha trascorso le vacanze natalizie, il giocatore argentino si sottoporrà alla risonanza magnetica per controllare la cicatrizzazione della lesione lieve (prima grado) all'adduttore della coscia sinistra. Il lieve problema. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La Salernitana prende solo un punto, la voce dei tifosi: "Il doppio centravanti non ci aiuta"
Leggi anche: Esame trasferta: la Salernitana difende il primato a Monopoli
Ferrari fa esami: la Salernitana ha il dubbio centravanti per la trasferta di Siracusa; Ferrari tra dubbi e Dubai: la Salernitana rischia di perdere El Loco per infortunio; Salernitana in emergenza attacco per Siracusa: Ferrari ko; Pure Ferrari ai box. A Siracusa torneranno Liguori ed Anastasio.
Ferrari fa esami: la Salernitana ha il dubbio centravanti per la trasferta di Siracusa - El Loco aveva riportato la lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra. today.it
Ferrari tra dubbi e Dubai: la Salernitana rischia di perdere El Loco per infortunio - Il centravanti argentino ha una lieve lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. salernotoday.it
Salernitana, il futuro è la difesa a 4? Achik verso una maglia da titolare - Si riparte: la Salernitana mette nel mirino il Foggia e riprende la preparazione con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi il 2025. tuttosalernitana.com
ARCHIVISTA BIBLIOTECARIO selezione pubblica per titoli ed esami 2025 presso conservatorio di musica https://www.workisjob.com/amp/18984/concorso/archivista-bibliotecario-selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-2025-presso-conservatorio-di-musica/ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.