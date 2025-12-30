Ferragamo Zeno Gervasi e Somma | i talenti del futuro in festa a Capri Hollywood aspettando il 2026

A Capri Hollywood, alcuni giovani artisti italiani come Ferragamo, Zeno, Gervasi e Somma si sono riuniti per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Tra talento e creatività, l’evento si pone come un’occasione di confronto e crescita per le future promesse del panorama artistico nazionale. Un momento di convivialità che mette in luce le giovani promesse italiane in un contesto di eleganza e ispirazione.

Martina Ferragamo, Luigi Zeno, Alessandro Gervasi, Cartisia Somma, Francesca Bergesio, Francesco Del Gaudio, Elena Preziosi e Annaluce Cuomo sono tra i giovani artisti italiani che hanno scelto di accogliere il nuovo anno a Capri Hollywood, trasformando l’isola azzurra in un vero e proprio palcoscenico di talento, creatività e bellezza. Tra i protagonisti della kermesse, la giovane artista toscana Martina Ferragamo, protagonista del cortometraggio “Eh” di Simone Coppo, ha ricevuto il Premio Attrice, Rivelazione. “Voglio dedicare questo premio alla mia nonna Wanda Ferragamo, che scelse proprio Capri come dimora dopo la scomparsa di suo marito” – ha detto l’artista, figlia del presidente dell’omonimo Gruppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Luigi Zeno premiato a Capri Hollywood come Miglior Giovane Attore Leggi anche: Festa del Marrone di San Zeno Dop e Festa delle Castagne a San Zeno di Montagna

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.