Fermenta sbarca in Malesia | l' incontro tra pizzaioli teatini per portare il proprio territorio nel mondo
Fermenta, pizzeria innovativa di Chieti, amplia i propri orizzonti approdando in Malesia. Questa novità rappresenta un’opportunità per portare le eccellenze dell’Abruzzo nel panorama internazionale, condividendo la passione per la pizza e la cultura gastronomica del territorio. Dopo anni di attività e iniziative come le serate evento e le 'pizza battle', Fermenta continua a promuovere il patrimonio culinario locale attraverso nuovi stimoli e collaborazioni.
La pizzeria avanguardista di Chieti “Fermenta” sbarca in Malesia e porta l'Abruzzo nel mondo.Dopo anni trascorsi a far conoscere l’Abruzzo accogliendo nel proprio locale professionisti da tutta Italia con delle serate evento, le note 'pizza battle’, la pizzeria guidata da Luca Cornacchia e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: “Pizzaioli nel mondo – dalla tradizione alla creatività”, presentato il secondo corso dell'I.S.I.S. “L. de’ Medici” con l’Antica Pizzeria Da Michele
Leggi anche: Cybercrimine, l’Italia è nel mirino: un attacco ogni 10 nel mondo colpisce proprio il nostro Paese
Fermenta sbarca in Malesia: l'incontro tra pizzaioli teatini per portare il proprio territorio nel mondo - A gennaio lo chef pizzaiolo e owner Luca Cornacchia sarà ospite di Bacio Italian Kitchen, ristorante- chietitoday.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.