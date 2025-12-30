Fermenta sbarca in Malesia | l' incontro tra pizzaioli teatini per portare il proprio territorio nel mondo

Fermenta, pizzeria innovativa di Chieti, amplia i propri orizzonti approdando in Malesia. Questa novità rappresenta un’opportunità per portare le eccellenze dell’Abruzzo nel panorama internazionale, condividendo la passione per la pizza e la cultura gastronomica del territorio. Dopo anni di attività e iniziative come le serate evento e le 'pizza battle', Fermenta continua a promuovere il patrimonio culinario locale attraverso nuovi stimoli e collaborazioni.

