Fermati con denaro oggetti da scasso e gioielli su un veicolo con targa straniera

A Prato, tre cittadini croati, tra cui due minorenni, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso, dopo aver fermato un veicolo con targa straniera contenente denaro, oggetti da scasso e gioielli. L’intervento si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, garantendo maggiore sicurezza sul territorio.

Tre cittadini croati (due dei quali minorenni) sono stati denunciati a Prato per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Questo, stando ad una nota diramata dal Comune, è il bilancio dei controlli effettuati ieri 29 dicembre in via Roma dalla polizia locale.

