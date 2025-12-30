Fermate dell’autobus nel degrado sulla Tiburtina | Mancano i cestini pubblici
Le fermate degli autobus lungo viale Unità d'Italia sulla Tiburtina a Chieti mostrano segni di degrado, in particolare per la mancanza di cestini pubblici. La segnalazione arriva dal residente Lucio Iannetti, che evidenzia come questa condizione possa compromettere la qualità del servizio e l’igiene delle aree urbane. La situazione richiede attenzione per migliorare le condizioni di attesa e la vivibilità delle fermate.
Fermate dell'autobus nel degrado sulla Tiburtina, lungo viale Unità d'Italia a Chieti.Lo segnala un residente, Lucio Iannetti. "Mesi fa - spiega - ho segnalato all'Assessorato all'ambiente del Comune di Chieti lo stato in cui versano alcuni punti della strada, marciapiedi e fermate dell'autobus.
