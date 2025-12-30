Ferimento Bruno Petrone | restano in carcere i quattro minorenni

Da napolitoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro minorenni sono stati mantenuti in cella dopo l’accusa di aver ferito gravemente Bruno Petrone, 18 anni, a Napoli il 27 dicembre. La decisione segue l’udienza di convalida, in cui sono state confermate le accuse e la misura restrittiva. La vicenda ha suscitato attenzione, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sulle dinamiche giovanili nella città.

Restano in carcere i quattro giovani accusati di avere accoltellato a Napoli il 18enne Bruno Petrone nelle prime ore dello scorso 27 dicembre. Lo ha deciso il gip del tribunale dei minorenni di Napoli Anita Polito che ha accolto le richieste formulate dal pm Claudia De Luca dopo gli interrogatori. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ferimento Bruno Petrone: fermati quattro aggressori, sono tutti minorenni

Leggi anche: Per l’accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone fermati in quattro: sono tutti minorenni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ferimento Bruno Petrone, 15enne si costituisce: Sono stato io; Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, si costituiscono due minorenni: il calciatore 18enne ancora in rianimazione; Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne; Bruno Petrone accoltellato, ?Angri sotto choc: «Ora devi superare questa terribile prova».

Ferimento Bruno Petrone: restano in carcere i quattro minorenni - Restano in carcere i quattro giovani accusati di avere accoltellato a Napoli il 18enne Bruno Petrone nelle prime ore dello scorso 27 dicembre. napolitoday.it

ferimento bruno petrone restanoDiciottenne accoltellato ai baretti, i quattro arrestati restano in carcere - Gli indagati negano la premeditazione che viene loro contestata dal pubblico ministero ... rainews.it

ferimento bruno petrone restanoBruno Petrone accoltellato a Napoli: i quattro baby aggressori restano in carcere - Notte di sangue ai “Baretti” di Chiaia, niente sconti per il commando di aggressori responsabili del tentato omicidio del diciottenne calciatore Bruno Petrone. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.