Ferimento Bruno Petrone | restano in carcere i quattro minorenni

Quattro minorenni sono stati mantenuti in cella dopo l’accusa di aver ferito gravemente Bruno Petrone, 18 anni, a Napoli il 27 dicembre. La decisione segue l’udienza di convalida, in cui sono state confermate le accuse e la misura restrittiva. La vicenda ha suscitato attenzione, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sulle dinamiche giovanili nella città.

Restano in carcere i quattro giovani accusati di avere accoltellato a Napoli il 18enne Bruno Petrone nelle prime ore dello scorso 27 dicembre. Lo ha deciso il gip del tribunale dei minorenni di Napoli Anita Polito che ha accolto le richieste formulate dal pm Claudia De Luca dopo gli interrogatori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Ferimento Bruno Petrone: fermati quattro aggressori, sono tutti minorenni Leggi anche: Per l’accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone fermati in quattro: sono tutti minorenni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ferimento Bruno Petrone, 15enne si costituisce: Sono stato io; Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, si costituiscono due minorenni: il calciatore 18enne ancora in rianimazione; Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne; Bruno Petrone accoltellato, ?Angri sotto choc: «Ora devi superare questa terribile prova». Ferimento Bruno Petrone: restano in carcere i quattro minorenni - Restano in carcere i quattro giovani accusati di avere accoltellato a Napoli il 18enne Bruno Petrone nelle prime ore dello scorso 27 dicembre. napolitoday.it Diciottenne accoltellato ai baretti, i quattro arrestati restano in carcere - Gli indagati negano la premeditazione che viene loro contestata dal pubblico ministero ... rainews.it

Bruno Petrone accoltellato a Napoli: i quattro baby aggressori restano in carcere - Notte di sangue ai “Baretti” di Chiaia, niente sconti per il commando di aggressori responsabili del tentato omicidio del diciottenne calciatore Bruno Petrone. msn.com

Quattro minorenni sono stati fermati dalla Procura per i Minorenni di Napoli dopo l’accoltellamento di Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio campano. Il ferimento è avvenuto nei giorni scorsi a Chiaia, la zona della movida di Napoli affollatissi - facebook.com facebook

18enne #accoltellato a Napoli. "Mi dispiace": le parole del 15enne costituitosi per il ferimento grave del calciatore Bruno Petrone; gli si prospetta il tentato omicidio con porto abusivo di arma da taglio. Con lui anche 4 17enni, in stato di fermo. Sono tutti incen x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.