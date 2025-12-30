Federazione sport paralimpici Mezza maratona il via in città per fare vincere l’inclusione

A Brescia si svolgono i Campionati italiani Fispes di mezza maratona, promuovendo l'inclusione attraverso lo sport paralimpico. L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare le capacità degli atleti e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’accessibilità e della partecipazione di tutti. La competizione, aperta a diverse categorie, sottolinea il ruolo dello sport come strumento di integrazione e rispetto reciproco.

BRESCIA A Brescia, i Campionati italiani Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, di mezza maratona. Ad ospitarli sarà la Bossoni Brescia Art Marathon, in programma il prossimo 8 marzo: un’assegnazione che conferma Brescia come punto di riferimento nazionale per l’atletica paralimpica. Il giorno della Bam arriveranno, quindi, in città i migliori atleti paralimpici italiani sulla distanza dei 21,097 km. Una nuova opportunità per promuovere i valori dell’inclusione e dello sport paralimpico, portando sotto i riflettori le prestazioni degli atleti che gareggeranno per conquistare il titolo tricolore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

