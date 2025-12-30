FC 26 Nuovi Pick 85+ e 80+ | la strategia perfetta per trovare i Jolly Invernali senza spendere crediti

EA Sports ha aggiornato la sezione Sfide Creazione Rosa, introducendo i nuovi Pick 85+ (1 di 3) e Pick 80+ (3 di 10). Questi contenuti rappresentano una strategia efficace per ottenere Jolly Invernali senza utilizzare molti crediti. In questa guida, analizzeremo le modalità di utilizzo e i vantaggi di queste novità, offrendo consigli pratici per massimizzare i risultati.

EA Sports ha appena aggiornato la sezione Sfide Creazione Rosa con due dei contenuti più amati dalla community: il Pick 85+ (1 di 3) e l'innovativo Pick 80+ (3 di 10). Queste sfide sono il motore principale per chi vuole tentare la fortuna e trovare le carte speciali della promo Jolly Invernale o accumulare "fodder" ad alta valutazione per le SBC più costose (come Diani o King). Pick 85+ (1 di 3): La caccia al colpaccio. Questa sfida è un classico, ma sempre efficace. Ti permette di scegliere un giocatore tra tre opzioni con una valutazione minima garantita di 85. È il modo migliore per trasformare i tuoi giocatori oro rari di basso valore in potenziali stelle.

