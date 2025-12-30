FC 26 Baleba Jolly Invernale 86 | il nuovo Kanté della Premier League arriva con una SBC economica

EA Sports introduce la SBC di FC 26 Baleba Jolly Invernale 86, dedicata a Carlos Baleba, promettente centrocampista del Brighton. Questa sfida creazione rosa rappresenta un’opportunità accessibile per ottenere un giocatore con potenziale di crescita nella Premier League. Con un costo contenuto, la SBC permette ai giocatori di integrare un giovane talento nel proprio team, offrendo un’opzione economica per rafforzare la rosa.

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Carlos Baleba, il giovane talento del Brighton. Questa versione Jolly Invernale da 86 trasforma il centrocampista camerunese in un vero e proprio motore per la tua mediana, grazie a statistiche difensive e fisiche che ricordano i migliori centrocampisti d'interdizione del gioco. Analisi tecnica: il prototipo del mediano moderno. Carlos Baleba si presenta con una carta estremamente equilibrata, ideale per chi cerca solidità e dinamismo a centrocampo. Con un doppio 85 in Dribbling e Fisico e un solido 86 in Difesa, Baleba è capace di recuperare palloni e far ripartire l'azione con grande rapidità grazie alla velocità di 83.

