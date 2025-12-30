Fare la sauna finlandese allunga la vita ha un effetto antinfiammatorio e benefici per l’organismo | lo studio e il parere dell’esperto
La sauna finlandese, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale, rappresenta un rito tradizionale che unisce benefici per la salute e aspetti culturali. Secondo studi e pareri di esperti, frequentare regolarmente la sauna può contribuire a migliorare il benessere generale, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e ai potenziali effetti positivi sulla longevità. Un momento di purificazione e socializzazione che ha radici profonde nella cultura finlandese.
Per l’UNESCO è Patrimonio Culturale Immateriale, per i finlandesi è un momento irrinunciabile di purificazione ma anche di socializzazione. La sauna, specialmente nel Nord Europa, è parte integrante della quotidianità di chiunque, a prescindere dall’estrazione sociale e culturale, e allungherebbe la prospettiva di vita secondo uno studio apparso s u BMC Medicine nel 2018 che mette in correlazione la sauna a un ridotto rischio di eventi cardiovascolari nei maschi e nelle femmine sessantenni. Considerando che ormai è sempre più presente negli hotel di montagna – apprezzatissima dagli sciatori – e che il turismo del benessere in spa e centri termali sta avendo un boom, Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
