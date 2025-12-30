Fanno apprezzamenti a una ragazza e scatta la violenza folle | pietre volano in strada davanti ai passanti

Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre a Padova, alcuni commenti nei confronti di una giovane donna hanno provocato una reazione violenta, con pietre che sono state lanciate in strada davanti ai passanti. L'episodio ha generato preoccupazione tra i cittadini e attirato l'attenzione sulla escalation di comportamenti aggressivi in contesti pubblici.

Alcuni apprezzamenti a una giovane hanno scatenato l'inferno nel pomeriggio di domenica 28 dicembre a Padova. La 20enne stava entrando in un bar nella zona del centro insieme al compagno, un 30enne di nazionalità tunisina, e al figlio di pochi mesi, quando due uomini all'interno del locale. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fanno apprezzamenti a una ragazza e scatta la violenza folle: pietre volano in strada davanti ai passanti Leggi anche: Atti osceni in strada davanti ai passanti: la polizia interviene e arresta un uomo Leggi anche: Fanno sesso davanti ai passanti in un parcheggio sotterraneo della città: denunciata coppia di 30enni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Volevo ringraziarvi tutti, da quando ho inaugurato la mostra a Sanluri è stato un via vai di gente che è venuta a farmi visita. Nelle prime 3 giornate siete stati in centinaia, volevo dirvi grazie per i vostri complimenti e apprezzamenti che fanno sempre un immens - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.