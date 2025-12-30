Fanno apprezzamenti a una ragazza e scatta la violenza folle | pietre volano in strada davanti ai passanti

Da today.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre a Padova, alcuni commenti nei confronti di una giovane donna hanno provocato una reazione violenta, con pietre che sono state lanciate in strada davanti ai passanti. L'episodio ha generato preoccupazione tra i cittadini e attirato l'attenzione sulla escalation di comportamenti aggressivi in contesti pubblici.

Alcuni apprezzamenti a una giovane hanno scatenato l'inferno nel pomeriggio di domenica 28 dicembre a Padova. La 20enne stava entrando in un bar nella zona del centro insieme al compagno, un 30enne di nazionalità tunisina, e al figlio di pochi mesi, quando due uomini all'interno del locale. 🔗 Leggi su Today.it

fanno apprezzamenti a una ragazza e scatta la violenza folle pietre volano in strada davanti ai passanti

© Today.it - Fanno apprezzamenti a una ragazza e scatta la violenza folle: pietre volano in strada davanti ai passanti

Leggi anche: Atti osceni in strada davanti ai passanti: la polizia interviene e arresta un uomo

Leggi anche: Fanno sesso davanti ai passanti in un parcheggio sotterraneo della città: denunciata coppia di 30enni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.