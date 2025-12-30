Famiglia nel bosco si va verso un Capodanno separato

A seguito di decisioni giudiziarie, la famiglia di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, che viveva nel bosco di Palmoli, sarà separata anche per il Capodanno. I tre figli minori sono stati temporaneamente affidati a una casa-famiglia di Vasto. Questa situazione segna un momento difficile per i genitori e mette in evidenza le complesse dinamiche familiari in un contesto di crisi e separazione.

Dopo il Natale, sembra che anche per il Capodanno sia destinata a restare separata la famiglia di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, i due coniugi anglo-australiani che vivevano in un casale nel bosco di Palmoli (Chieti), e dei 3 figli minori che il Tribunale ha allontanato dai genitori affidandoli a una casa-famiglia di Vasto. Non si segnalano, infatti, novità per quanto riguarda le possibilità di riavvicinamento dei figli: la famiglia dovrebbe avere solo una manciata di ore da trascorrere insieme, sempre nella casa-famiglia. Nessun progetto in Comune per ristrutturare casale. Intanto, resta ferma anche l’ipotesi di ristrutturazione del casale in cui vivevano i coniugi Trevallion Birmingham. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, si va verso un Capodanno separato Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bimbi restano in casa famiglia per Natale: “Va fatta nuova perizia entro 4 mesi” Leggi anche: Famiglia nel bosco, un Capodanno senza festeggiamenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Famiglia nel bosco, un Capodanno senza festeggiamenti; Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno. Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica; Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno; Famiglia nel bosco, per Nathan un Capodanno senza i figli: quando potrà rivedere la sua famiglia. Famiglia nel bosco, per Nathan un Capodanno senza i figli: quando potrà rivedere la sua famiglia - La famiglia nel bosco resterà separata anche a Capodanno: Nathan Trevallion potrà rivedere i figli soltanto per un'ora, la decisione ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno. Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica - Trascorreranno anche il Capodanno separati dal papà Nathan i tre fratellini cresciuti nel bosco di Chieti che dal 20 novembre sono in casa famiglia insieme ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, papà Nathan in visita ai suoi bambini con i regali di Natale - Come ogni giovedì, anche il 25 Nathan ha percorso la strada che dal Comune di Palmoli conduce ... ilgazzettino.it

Religione. Come creare Dio?

Alcune considerazioni medico-sanitarie sulla famiglia del bosco. La più importante Siamo proprio certi che in Italia la legge sia uguali per tutti Non vorrei che le luci della ribalta condizionassero le scelte… - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta. La mamma Catherine è preoccupata per loro: "I bambini lì dentro sono stressati". #Mattino5 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.