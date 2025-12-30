Famiglia nel bosco si va verso un Capodanno separato

A seguito di decisioni giudiziarie, la famiglia di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, che viveva nel bosco di Palmoli, sarà separata anche per il Capodanno. I tre figli minori sono stati temporaneamente affidati a una casa-famiglia di Vasto. Questa situazione segna un momento difficile per i genitori e mette in evidenza le complesse dinamiche familiari in un contesto di crisi e separazione.

Dopo il Natale, sembra che anche per il Capodanno sia destinata a restare separata la famiglia di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, i due coniugi anglo-australiani che vivevano in un casale nel bosco di Palmoli (Chieti), e dei 3 figli minori che il Tribunale ha allontanato dai genitori affidandoli a una casa-famiglia di Vasto. Non si segnalano, infatti, novità per quanto riguarda le possibilità di riavvicinamento dei figli: la famiglia dovrebbe avere solo una manciata di ore da trascorrere insieme, sempre nella casa-famiglia. Nessun progetto in Comune per ristrutturare casale. Intanto, resta ferma anche l’ipotesi di ristrutturazione del casale in cui vivevano i coniugi Trevallion Birmingham. 🔗 Leggi su Lapresse.it

