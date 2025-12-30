Famiglia nel bosco La bimba ha la bronchite È scontro sui pediatri

Una discussione si riaccende sulla cura dei bambini nel contesto familiare e sociale. Nel caso di una delle gemelline di sei anni, diagnosticata con bronchite acuta e broncospasmo presso una casa famiglia di Vasto, emergono divergenze tra le parti coinvolte riguardo alla gestione sanitaria e alle responsabilità dei genitori. La vicenda evidenzia come le decisioni mediche e le modalità di cura possano generare confronti e riflessioni su tutela e responsabilità nel trattamento dei minori.

Un altro scontro sulla gestione sanitaria dei bambini nel bosco. A una delle gemelline di sei anni è stata diagnosticata dopo l'ingresso nella casa famiglia di Vasto una " bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori". L'episodio è stato segnalato dagli assistenti sociali che seguono i bimbi come l'esempio della rigidità dei genitori riguardo i protocolli sanitari. Ma Catherine Birmingham, madre dei tre ragazzini, nell'occasione avrebbe chiesto attraverso i suoi legali di disporre una visita pediatrica su tutti e tre con uno specialista indipendente, ovvero uno specialista dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

