Falsa partenza per Fico in Campania Tra i veti incrociati la giunta non c’è

Da laverita.info 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campania, l'apertura di Fico è stata rinviata a causa di tensioni politiche. Dopo lunghe trattative, il Consiglio si è insediato con l'elezione di Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli, come presidente, sostenuto dal centrodestra. La situazione riflette le complessità delle alleanze locali e le dinamiche politiche della regione.

Il Consiglio s’insedia dopo infinite trattative: Massimiliano Manfredi, fratello dem del sindaco di Napoli, eletto presidente grazie al centrodestra. L’opposizione: «Campo largo senza 10 voti». E Avs minaccia scossoni. Partenza assai complicata per Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Ieri mattina si è insediato il Consiglio regionale, ma Fico si è ritrovato completamente solo sui banchi del «governo» della Campania: la giunta, infatti, non era stata ancora nominata. Veti e controveti hanno impedito all’ex presidente della Camera di presentarsi in Consiglio, come avrebbe desiderato, con la sua squadra di governo già nominata. 🔗 Leggi su Laverita.info

falsa partenza per fico in campania tra i veti incrociati la giunta non c8217232

© Laverita.info - Falsa partenza per Fico in Campania. Tra i veti incrociati la giunta non c’è

Leggi anche: Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo)

Leggi anche: Campania, Fico detta la rotta della nuova Campania: “Prima l’interesse dei cittadini”. Giunta ancora da nominare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Regione Campania, Mastella: “Parte male. Altro che Cencelli, si stanno fottendo tutto”.

falsa partenza fico campaniaSanità, Fico si dissocia da De Luca: «Ritirata la querela a Report presentata dalla Regione Campania» - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato «il ritiro della querela nei confronti di Report» che era stata presentata dall’Ente durante la reggenza di Vincenzo De Luca. giustizianews24.it

Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso" - Lo stop di Roberto Fico, per la giunta regionale, a consiglieri eletti e candidati è non solo politicamente sgrammaticato, ma alquanto ingiusto sotto il profilo etico e morale. ilfoglio.it

falsa partenza fico campaniaRegione Campania, giunta Fico: corsa contro il tempo per la prima del Consiglio - Domani mattina è previsto l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e l'obiettivo ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.