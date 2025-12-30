Fabrizio Corona annuncia nuove rivelazioni a gennaio, commentando le recenti vicende di Mediaset e dei Berlusconi. Dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini, Corona si rivolge ai social per comunicare le sue intenzioni, criticando l'azienda e i vertici. La sua promessa di prove e dettagli si inserisce in un quadro di tensioni e attese nel mondo dello spettacolo e dei media italiani.

Dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini, Fabrizio Corona rompe il silenzio sui social e punta il dito contro l'azienda e i vertici, promettendo rivelazioni clamorose a gennaio. Il mondo della televisione italiana è ufficialmente nel caos. Dopo il comunicato con cui Mediaset ha annunciato l'autosospensione di Alfonso Signorini - in seguito alle pesanti rivelazioni emerse nel format Falsissimo - non poteva mancare la sentenza di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, attraverso i suoi canali social, ha lanciato un video che è un vero e proprio proiettile mediatico. Non ci sono giri di parole: per Corona, la mossa del conduttore e dell'azienda è solo un teatrino per salvare il salvabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabrizio Corona promette nuove prove a gennaio: "Mediaset e i Berlusconi vi faranno schifo"

