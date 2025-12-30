Fabrizio Corona ha recentemente commentato con fermezza l’autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset, ribadendo la sua posizione in risposta al comunicato aziendale. La sua replica si inserisce nel contesto di tensioni pubbliche tra l’ex paparazzo e la rete televisiva, sollevando interrogativi sui possibili sviluppi futuri. Ecco una sintesi delle sue dichiarazioni e delle recenti dinamiche che coinvolgono i protagonisti di questa vicenda.

Pochi minuti fa Fabrizio Corona ha replicato duramente all’ autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset e al comunicato di Mediaset che accoglie la decisione. Corona sostiene di aver agito come ha sempre fatto, ovvero raccogliendo e mostrando prove, e attacca apertamente l’azienda e i legali del conduttore. Corona ribadisce di essere “l’allarme” che qualcuno vorrebbe spegnere e promette nuove rivelazioni a gennaio, parlando di chat, documenti e testimonianze che dimostrerebbero la fondatezza di quanto già pubblicato. Spiega che Signorini non è stato licenziato direttamente, perché lui custodirebbe i segreti dei vertici di Mediaset. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Fabrizio Corona esplode contro Signorini e Mediaset: “Io sono l’allarme che vogliono spegnere, preparatevi a gennaio”

