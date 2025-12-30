Fabrizio Corona contro Mediaset | ‘L’allarme sono io’ nuove accuse e promessa di rivelazioni

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove accuse rivolte a Mediaset, affermando:

“L’allarme sono io”: la replica di Corona scuote Mediaset. « Che strano Paese l’Italia: quando suona l’allarme, invece di andare a vedere cosa succede, lo spengono». Con queste parole Fabrizio Corona apre l’ennesimo video destinato a far discutere, pubblicato sui suoi canali social in risposta alla presa di posizione di Mediaset e di Alfonso Signorini. Un video lungo, diretto, carico di accuse, in cui l’ex fotografo dei vip rilancia la sua versione dei fatti e promette nuove rivelazioni. La miccia è stata l’autosospensione di Signorini dalla conduzione del Grande Fratello, decisa dopo la diffusione delle accuse mosse da Corona, definite dal conduttore e da Mediaset come una “campagna calunniosa e diffamatoria”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

