Fa cadere ciclista e si allontana Pesarese rintracciato e denunciato

Un uomo di Pesaro ha urtato una donna di 70 anni, causandole la caduta, e si è allontanato senza prestare soccorso. Grazie alle indagini della polizia locale, è stato identificato e successivamente rintracciato presso la propria abitazione, dove è stato denunciato. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di intervenire in caso di incidente.

Urta una donna, una badante moldava di 70 anni, la fa cadere a terra poi si allontana con la sua macchina, finché gli agenti della polizia locale lo identificano e lo vanno a trovare a casa. All'inizio nega, poi ammette tutto. E' quanto successo nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle ore 16, in via Costa, all'altezza dell'Ipercoop. La 70enne in sella alla sua bici sta procedendo, come la macchina, in direzione periferia-centro. A un certo punto i due veicoli si affiancano: la dinamica per la quale c'è questo contatto, ancora non è chiara. Fatto sta che con lo specchietto la macchina urta la ciclista e la fa cadere a terra.

