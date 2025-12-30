Ex Milan Tonali sul suo allenatore | Howe è una bravissima persona mi ha dato tanto

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, ha condiviso alcune riflessioni sul suo attuale allenatore, Eddie Howe. Nel corso di un’intervista, l’ex calciatore ha sottolineato l’importanza delle qualità umane di Howe e l’impatto positivo che ha avuto sulla sua crescita professionale. Le sue parole evidenziano il valore di un buon rapporto tra giocatore e allenatore nel contesto di una squadra di alto livello.

