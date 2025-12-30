Ex Milan Tonali | I tifosi del Newcastle sanno quello che ho fatto ma non giudicano

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, ha condiviso il suo percorso in un’intervista a Sky Sport. Con sincerità, ha parlato del rapporto con i tifosi e delle esperienze vissute, sottolineando come i supporter del Newcastle siano consapevoli del suo lavoro e non giudichino senza conoscere i fatti. Un racconto che offre uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulla vita da calciatore.

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Ta le tante dichiarazioni, l’ex rossonero ha voluto toccare il tasto legato alle scommesse, un. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Tonali: “I tifosi del Newcastle sanno quello che ho fatto, ma non giudicano” Leggi anche: Tonali e il filo che non si spezza: Newcastle lo blinda, ma il sogno Milan resta vivo Leggi anche: “Per noi è un giocatore chiave, ma …”: Milan, senti il Newcastle sul futuro di Tonali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tonali ringrazia i tifosi del Newcastle: Mai giudicato per il caso scommesse; Tonali: I tifosi del Newcastle non mi giudicano. Qui ho incontrato persone pazzesche; Il grande sogno della Juventus rimane Sandro Tonali; Mai giudicato per il caso scommesse: Tonali e il rapporto con i tifosi del Newcastle. Tonali: "I tifosi del Newcastle sanno cosa ho fatto, ma non mi hanno mai giudicato" - Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. tuttomercatoweb.com

