Ex Milan Brahim Diaz inarrestabile | gol contro lo Zambia e record eguagliato
Brahim Diaz, ex Milan e attualmente in forza al Real Madrid, sta vivendo un momento di grande successo con la nazionale. Durante la Coppa d'Africa 2025, ha segnato un gol contro lo Zambia, e ha eguagliato il record di Ahmed Faras, leggenda del Marocco. La sua presenza in campo conferma il suo ruolo di figura chiave e il suo costante miglioramento a livello internazionale.
Coppa d’Africa, il primo gol è di Brahim Diaz: l’ex Milan fa gioire il Marocco; Inizia la Coppa d’Africa della diaspora: tutte le aspettative sul Marocco; Coppa d’Africa: Brahim Diaz decisivo al debutto; Coppa d’Africa, El Aynaoui e il Marocco avanti. Ok anche Mali e Egitto.
Brahim Diaz non si ferma più: 3° gol di fila con il Marocco, bissa un record vecchio 50 anni - Il trequartista del Real Madrid, finito nel dimenticatoio questa stagione sotto la gestione Xabi Alonso con poco. tuttomercatoweb.com
Marocco, che spreco: Brahim Diaz ripreso 1-1 dal Mali, ottavi di Coppa d'Africa rimandati - Un rigore per parte mettono la firma sul match valido la seconda giornata di Coppa. tuttomercatoweb.com
Marocco, polemiche e vittoria in Coppa d’Africa: il ct attacca la Roma, poi l'ex Milan Diaz stende le Comore - Poi il suo Marocco stende le Comore al debutto in Coppa d'Africa grazie all'ex Milan Brahim Diaz ... sport.virgilio.it
2 partite in questa Coppa d'Africa, 2 gol. Il Marocco pareggia contro il Mali per 1 a 1 ma è comunque in testa al girone A. Ancora a segno l'ex giocatore del Milan, Brahim Diaz. L'attuale calciatore del Real Madrid ha numeri impressionanti con il Marocco. In 17 - facebook.com facebook
