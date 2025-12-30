Ex Milan Brahim Diaz inarrestabile | gol contro lo Zambia e record eguagliato

Brahim Diaz, ex Milan e attualmente in forza al Real Madrid, sta vivendo un momento di grande successo con la nazionale. Durante la Coppa d'Africa 2025, ha segnato un gol contro lo Zambia, e ha eguagliato il record di Ahmed Faras, leggenda del Marocco. La sua presenza in campo conferma il suo ruolo di figura chiave e il suo costante miglioramento a livello internazionale.

