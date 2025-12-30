Il Governo ha dato il suo consenso all’ordine del giorno presentato dall’onorevole Giovanni Maiorano nell’ambito della Manovra 2025, dedicato alla vertenza ex Ilva. La decisione rappresenta un passo importante per affrontare le questioni legate allo stabilimento siderurgico di Taranto, con l’obiettivo di trovare soluzioni sostenibili e condivise. La discussione proseguirà nel contesto delle prossime fasi legislative e politiche.

Tarantini Time Quotidiano Parere favorevole del Governo all’ordine del giorno presentato dall’onorevole Giovanni Maiorano (Fratelli d’Italia) nell’ambito della Manovra 2025 e dedicato alla vertenza ex Ilva. A darne notizia è lo stesso parlamentare tarantino, che in una nota rivendica il valore politico dell’atto e ne sintetizza i contenuti, a partire dagli interventi ipotizzati per i lavoratori. “L’approvazione dell’ordine del giorno rappresenta un segnale politico chiaro e concreto di attenzione verso Taranto e, in particolare, verso i lavoratori dell’ex Ilva”, afferma Maiorano. Nel testo, spiega, è previsto “l’avvio di programmi di accompagnamento, formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori Ilva e Adi in amministrazione straordinaria con l’obiettivo di creare nuove esperienze professionali e supportare l’autoimprenditorialità, anche attraverso esodi incentivati”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, via libera del Governo all’ordine del giorno di Maiorano nella Manovra 2025

Leggi anche: Manovra, via libera all’ordine del giorno della Lega: stop da valutare all’aumento dell’età pensionabile

Leggi anche: Via libera del Governo alla Manovra dal Governo, le promesse non mantenute

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ex Ilva e vendita, arrivano i chiarimenti richiesti dai commissari ai fondi americani; Ex Ilva, acciaio Usa (e getta). Trattativa col fondo Flacks; Orsini (Confindustria): L'industria è sotto attacco di Cina e Usa. E l'Ue complica fare impresa; Manovra, fiducia dal Senato sul maxiemendamento con 113 sì.

Ex Ilva, via libera a trattare con Flacks - I commissari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria hanno ottenuto dai rispettivi di comitati di sorveglianza il via libera a procedere con il negoziato il via esclusiva con ... rainews.it