ex ilva via libera alle trattative in esclusiva con flacks

I commissari di Acciaierie d’Italia e Ilva hanno ottenuto l’autorizzazione dai rispettivi comitati di sorveglianza per avviare trattative in esclusiva con il gruppo statunitense Flacks. Le discussioni, che riguardano il futuro dell’acciaieria, saranno successivamente valutate dai sindacati e dal governo. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di gestione e rilancio dello stabilimento.

I commissari di Acciaierie d’Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria hanno ricevuto dai rispettivi comitati di sorveglianza l’autorizzazione ad avviare trattative in esclusiva con il gruppo statunitense Flacks, con l’esito che sarà poi sottoposto all’attenzione dei sindacati e del governo. Sul fronte operativo, la Procura di Taranto ha nuovamente respinto la richiesta di dissequestro dell’altoforno 1 avanzata da Acciaierie d’Italia, dopo che già una prima istanza era stata rigettata ad agosto. L’altoforno, posto sotto sequestro senza facoltà d’uso da maggio a seguito di un incendio che aveva provocato danni all’impianto e rischi per i lavoratori, resta inutilizzabile, costringendo l’acciaieria a operare esclusivamente con l’altoforno 4 e con capacità produttive ridotte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

