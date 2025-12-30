Ex Ilva trattativa in esclusiva con il fondo Flacks FdI attacca la procura che ha detto no al dissequestro dell’altoforno 1 | Intimidazione

È stata avviata una trattativa in esclusiva tra il fondo Flacks e i commissari di Ilva, approvata dai comitati di sorveglianza. La procedura riguarda l’ex Ilva e rappresenta un passo importante nel processo di gestione e rilancio dell’acciaieria. Intanto, Fratelli d’Italia critica la procura per il rifiuto al dissequestro dell’altoforno 1, definendola un’“intimidazione”. La vicenda si svolge nel contesto della complessa situazione dell’ex stabilimento siderurg

Via libera alla trattativa in esclusiva a Flacks per l'ex Ilva. Fonti vicine al dossier spiegano che i commissari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria hanno ottenuto dai rispettivi comitati di sorveglianza l'ok a procedere con il negoziato esclusivo con il gruppo statunitense. Nel confronto verranno approfonditi nodi cruciali come la partecipazione dello Stato, la messa a terra degli investimenti e i risvolti occupazionali. La notizia è arrivata nel giorno in cui la procura di Taranto, come riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha nuovamente respinto la richiesta di dissequestro dell'altoforno 1 avanzata da Acciaierie d'Italia.

