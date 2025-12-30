Ex Ilva Flacks | Siglato accordo con il governo italiano

Ilva ha annunciato l’accordo con il governo italiano, confermando un investimento fino a 5 miliardi di euro. Il gruppo sottolinea che il governo manterrà un ruolo strategico, con una quota del 40%. Questa collaborazione mira a rilanciare la produzione e a garantire sostenibilità, segnando un passo importante per il futuro dell’azienda e dell’industria nazionale.

Il gruppo su Linkedin: “Stiamo investendo fino a 5 miliardi di euro, il governo italiano rimarrà un partner strategico con una quota del 40%”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

