Ex Ilva c’è un acquirente | il gruppo americano Flacks sostiene di aver raggiunto un accordo col governo

Il gruppo americano Flacks ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il governo italiano per l'acquisto dell'Ilva. L'azienda prevede un investimento di circa 5 miliardi di euro per modernizzare gli impianti, includendo interventi di elettrificazione e ammodernamento dei forni. L'obiettivo è promuovere la decarbonizzazione, migliorare l'efficienza e favorire uno sviluppo sostenibile del sito siderurgico.

Ex Ilva, si tratta in esclusiva con Flacks group: "Raggiunto un accordo con il governo italiano" - I commissari di Acciaierie d'Italia e degli stabilimenti di Taranto hanno ottenuto l'ok per avviare il negoziato con il gruppo statunitense ... today.it

Attesa per il nuovo acquirente Ex Ilva. Fiom: “Senza Afo2, nessuna ripresa” - Giornate di attesa a Taranto per la decisione dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia sul futuro dell'Ex Ilva. trmtv.it

Altoforno 1 Ilva, la Procura di Taranto dice «no» al dissequestro: e intanto si sceglie l’acquirente x.com

Giornate di attesa a Taranto per la decisione dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia sul futuro dell'Ex Ilva. La Procura di Taranto dice “no” al dissequestro dell'altoforno 1 - facebook.com facebook

