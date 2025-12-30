Ex Ilva c’è un acquirente | il gruppo americano Flacks sostiene di aver raggiunto un accordo col governo

Il gruppo americano Flacks ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il governo italiano per l'acquisto dell'Ilva. L'azienda prevede un investimento di circa 5 miliardi di euro per modernizzare gli impianti, includendo interventi di elettrificazione e ammodernamento dei forni. L'obiettivo è promuovere la decarbonizzazione, migliorare l'efficienza e favorire uno sviluppo sostenibile del sito siderurgico.

Il gruppo ha annunciato 5 miliardi di investimenti per modernizzare le operazioni, compresi l'elettrificazione e l'ammodernamento dei forni, promuovendo la decarbonizzazione, l'efficienza e la crescita sostenibile. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, il governo italiano rimarrà un partner strategico con una quota del 40%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

