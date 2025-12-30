Ex Ilva c’è l’accordo con Flacks | pronti 5 miliardi di investimenti

È stato raggiunto un accordo tra l’ex Ilva di Taranto e Flacks, che prevede un investimento di 5 miliardi di euro. Questa iniziativa mira a garantire il futuro della grande fabbrica siderurgica, offrendo stabilità e opportunità di sviluppo per l’area industriale di Taranto. L’accordo rappresenta un passo importante per il rilancio dell’azienda e per l’economia locale.

Per l’ ex Ilva di Taranto c’è l’ accordo con Flacks con 5 miliardi di investimenti pronti a offrire garanzie per il futuro della grande frabbrica siderurgica. A rompere le voci che si rincorrevano ci ha pensato proprio il fondatore del Gruppo Michael Flacks. Che con un post su Linkedin ha fatto chiarezza e dipanato ogni dubbio: ”Il Gruppo Flacks ha raggiunto un accordo con il governo italiano per l’ acquisizione di Ilva steel, il più grande impianto siderurgico integrato d’Europa”. Qualche ora prima, fonti che seguono da vicino la vicenda avevano spiegato che i commissari di Acciaierie d’Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria avevano ottenuto dai rispettivi Comitati di sorveglianza l’ok a procedere con il negoziato esclusivo con il gruppo statunitense, in cui verranno approfonditi dettagli sostanziali come la partecipazione dello Stato, la messa a terra degli investimenti e i risvolti occupazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

