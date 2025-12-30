Ex Ilva accordo per vendita al fondo Usa Flacks Stato terrà 40%

L'ex Ilva è stata ufficialmente ceduta al fondo di investimenti statunitense Flacks Group. Il nuovo accordo prevede che lo Stato manterrà una partecipazione del 40%, garantendo un ruolo nel futuro dell'acciaieria. La transazione rappresenta un passaggio importante nella gestione e nello sviluppo dell'impianto, con l'obiettivo di favorire investimenti e sostenibilità nel settore siderurgico italiano.

Roma, 30 dic. (askanews) – La ex Ilva passa nelle mani del fondo di investimenti e di venture capital statunitense Flacks Group. Ad ufficializzare l'accordo il fondatore e presidente del fondo Usa, Michael Flacks, che con un comunicato spiega di aver "raggiunto un'intesa con il governo italiano per rilevare Ilva, il più grande produttore di acciaio integrato europeo". Lo Stato italiano resterà "partner strategico" con una quota del 40% mentre il fondo Usa "dispone di un'opzione per rilevare un 40% addizionale in futuro, a riflesso della nostra focalizzazione sul lungo termine per questa partnership industriale", precisa Flacks.

