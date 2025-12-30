Evasione fiscale | Campania al 14esimo posto da recupero 7.306 euro

L’evasione fiscale rappresenta una sfida continua per le amministrazioni locali italiane. In questa analisi, si evidenzia la classifica delle regioni e dei comuni con i maggiori recuperi, focalizzandosi sulla situazione in Campania e Lombardia. Nonostante alcune aree mostrino risultati significativi, si registra in tutto il paese un generale calo delle somme recuperate e dei proventi attribuiti ai Comuni, riflettendo una tendenza nazionale in evoluzione.

Si trovano in Lombardia sei dei quindici Comuni che hanno permesso di recuperare con le loro segnalazioni le somme più cospicue di evasione fiscale, anche se in regione si conferma il trend nazionale di un drastico crollo sia delle somme recuperate che, di conseguenza, dei proventi che per questo vengono riconosciuti ai Comuni. Quest'anno la cifra complessiva di riparto ai Comuni è stata di 2 milioni 508mila euro, di cui poco meno di un milione diecimila euro (esattamente 1.009.938) in Lombardia, dunque il 40%. Si tratta comunque di una cifra del 19% inferiore allo scorso anno (-237.

