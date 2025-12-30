Eurostar tutti fermi la società | Problemi alla linea elettrica sotto la Manica E sui social spunta un video con il Tunnel allagato

Eurostar ha annunciato l’interruzione dei servizi a causa di problemi alla linea elettrica sotto la Manica. La società ha segnalato una grave interruzione causata da un guasto che ha interessato l’alimentazione nel tunnel, con un video sui social che mostra il tunnel allagato. La situazione ha coinvolto le operazioni ferroviarie tra l’Europa e il Regno Unito, senza indicazioni precise sui tempi di ripristino.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.