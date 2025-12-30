Eurostar tutti fermi la società | Problemi alla linea elettrica sotto la Manica E sui social spunta un video con il Tunnel allagato
Eurostar ha annunciato l’interruzione dei servizi a causa di problemi alla linea elettrica sotto la Manica. La società ha segnalato una grave interruzione causata da un guasto che ha interessato l’alimentazione nel tunnel, con un video sui social che mostra il tunnel allagato. La situazione ha coinvolto le operazioni ferroviarie tra l’Europa e il Regno Unito, senza indicazioni precise sui tempi di ripristino.
Roma, 30 dicembre 2025 - Eurostar fermo, secondo quanto dichiarato dalla società che gestisce la linea ferroviaria tra la Gran Bretagna e l'Europa continentale, ci sarebbero problemi di alimentazione elettrica che hanno provocato una "grave interruzione" nel Tunnel della Manica. Il Mirror scrive che centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati nel Tunnel per ore, almeno 4, per l'improvviso guasto che ha causato enormi ritardi. Di seguito la società Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine. Eurostar a passeggeri: posticipate il viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
