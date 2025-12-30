Eurostar | sospesi tutti i treni | Problemi alla linea elettrica sotto la Manica E sui social spunta un video con il Tunnel allagato

Eurostar ha sospeso temporaneamente i propri servizi a causa di un guasto alla linea elettrica sotto la Manica. La società ha comunicato che si tratta di un problema di alimentazione che ha provocato un'interruzione significativa nel tunnel. Sul web circolano immagini e video che mostrano l’allagamento nel tunnel, evidenziando la gravità della situazione. La compagnia sta lavorando per ripristinare le operazioni nel più breve tempo possibile.

Roma, 30 dicembre 2025 - Eurostar fermo, secondo quanto dichiarato dalla società che gestisce la linea ferroviaria tra la Gran Bretagna e l'Europa continentale, ci sarebbero problemi di alimentazione elettrica che hanno provocato una "grave interruzione" nel Tunnel della Manica. Il Mirror scrive che centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati nel Tunnel per ore, almeno 4, per l'improvviso guasto che ha causato enormi ritardi. Di seguito la società Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine. Eurostar a passeggeri: posticipate il viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurostar: sospesi tutti i treni: “Problemi alla linea elettrica sotto la Manica”. E sui social spunta un video con il Tunnel allagato Leggi anche: Eurostar tutti fermi, la società: “Problemi alla linea elettrica sotto la Manica”. E sui social spunta un video con il Tunnel allagato Leggi anche: Eurostar fermi, la società: “Problemi alla linea elettrica sotto la Manica”. E sui social spunta un video con il Tunnel allagato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. Caos Eurostar, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amesterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... msn.com

Problemi nel tunnel sotto la Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... ansa.it

La Manica interrotta. Eurostar sospende i treni che collegano Londra con Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a "un problema nella re ... huffingtonpost.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.