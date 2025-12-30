Europa League 2025 2026 | calendario risultati classifica

L'Europa League 2025/2026 è alla sua 55ª edizione, con la 16ª sotto l’attuale denominazione. La competizione si svolge con un nuovo formato a girone unico, coinvolgendo 36 squadre. In questa pagina troverai il calendario completo, i risultati aggiornati e la classifica, oltre tutte le informazioni sulle tappe dalla fase a gironi alla finale. Un riferimento utile per seguire il torneo in modo semplice e chiaro.

Squadre, regole, date e orari del torneo: tutto sull’Europa League 20252026, dalla Fase campionato alla finale L’Europa League 20252026 sarà la 55ª edizione (la 16ª con l’attuale denominazione) della competizione europea, la seconda con il nuovo formato a girone unico con 36 squadre partecipanti. Organizzato dall’UEFA, il torneo, dopo i turni preliminari, è iniziato martedì . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

