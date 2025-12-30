Etna | soccorso turista al rifugio Citelli

I Vigili del Fuoco di Catania stanno intervenendo per soccorrere un turista disperso sul versante nord dell’Etna, vicino al Rifugio Citelli in zona Serra delle Concazze. L’intervento, ancora in corso, mira a localizzare e mettere in sicurezza la persona coinvolta. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso proseguono con attenzione e professionalità.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono attualmente impegnati in un intervento di soccorso per un turista disperso sul versante nord dell'Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze (Etna Nord). Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto, del distaccamento volontario di Linguaglossa e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale. L'intervento è svolto in collaborazione con gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e con i volontari del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).

