Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, 30 dicembre 2025. Ogni martedì alle 20:30 si svolge questa estrazione, che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sui numeri estratti, utili per verificare eventuali vincite e conoscere i risultati della sessione odierna.

Estrazione VinciCasa oggi 30 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 29 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 28 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 27 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 26 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 25 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 30 dicembre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 dicembre 2025 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 ottobre 2025 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 novembre 2025 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. VinciCasa: i numeri estratti nel doppio concorso del 20 e 21 dicembre; Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 dicembre 2025; Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 27 dicembre 2025; Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 dicembre 2025. Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 29 dicembre 2025: i numeri vincenti - Scopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di lunedì 29 dicembre 2025. lastampa.it

Durante l'estrazione numero 358 del concorso VinciCasa, parte della famiglia Win for Life di Sisal, il misterioso giocatore ha vinto un premio del valore totale di 500 mila euro, di cui in denaro di 200mila euro e una casa da 300mila. La casa potrà essere scelta - facebook.com facebook

