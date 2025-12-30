Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 30 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, 30 dicembre 2025. Ogni martedì alle 20:30 si svolge questa estrazione, che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sui numeri estratti, utili per verificare eventuali vincite e conoscere i risultati della sessione odierna.

Estrazione VinciCasa oggi 30 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 30   dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI   ESTRAZIONE 29 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 28 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 27 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 26 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 25 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 30 dicembre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

