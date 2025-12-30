Estorsione durata 17 anni per un debito di famiglia 6 arresti | uno dei fedelissimi del clan fermato nel Comasco

Un'operazione dei carabinieri di Capua, coordinata dalla DDA di Napoli, ha portato all’arresto di sei persone, tra cui un fedelissimo del clan nel Comasco. Le indagini hanno ricostruito un’estorsione durata 17 anni, legata a un debito di famiglia. L’intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e alle attività estorsive.

Una maxi operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Capua e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato a sei arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso, uno dei quali nel Comasco, a Luisago. L'uomo fermato in provincia di Como alloggiava in un hotel.

