estonia la neve ricopre la capitale tallinn prima del capodanno

Tallinn, capitale dell’Estonia, si presenta avvolta da un manto di neve poco prima del Capodanno. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, alcuni visitatori hanno approfittato dell’atmosfera invernale per esplorare la città e scattare fotografie. La copertura nevosa conferisce un tocco suggestivo al centro storico, offrendo un’immagine affascinante e autentica di Tallinn in questa stagione.

