Estonia la neve ricopre la capitale Tallinn prima del Capodanno
Tallinn, capitale dell’Estonia, si presenta avvolta da un manto di neve poco prima del Capodanno. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, alcuni visitatori hanno approfittato dell’atmosfera invernale per esplorare la città e scattare fotografie. La copertura nevosa conferisce un tocco suggestivo al centro storico, offrendo un’immagine affascinante e autentica di Tallinn in questa stagione.
La capitale dell’Estonia, Tallinn, è stata ricoperta di neve proprio prima del Capodanno. Nonostante il maltempo, il vento e i disagi per gli spostamenti, alcuni turisti hanno accolto con favore il paesaggio invernale, passeggiando per la città e scattando foto davanti ai cumuli bianchi di neve. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
A sud del golfo di Finlandia la notte vicino al mare brumoso l’albero di Natale scintilla tra oscure torri gotiche corazze di cavalieri teutoni e ciminiere di fabbriche l’albero di Natale l’albero di Natale canta sulla piazza bianca di neve canzoni dell’Estonia lunghis - facebook.com facebook
