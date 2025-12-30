Tallinn, capitale dell’Estonia, si presenta avvolta da un manto di neve poco prima del Capodanno. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, alcuni visitatori hanno approfittato dell’atmosfera invernale per esplorare la città e scattare fotografie. La copertura nevosa conferisce un tocco suggestivo al centro storico, offrendo un’immagine affascinante e autentica di Tallinn in questa stagione.

La capitale dell’Estonia, Tallinn, è stata ricoperta di neve proprio prima del Capodanno. Nonostante il maltempo, il vento e i disagi per gli spostamenti, alcuni turisti hanno accolto con favore il paesaggio invernale, passeggiando per la città e scattando foto davanti ai cumuli bianchi di neve. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Estonia, la neve ricopre la capitale Tallinn prima del Capodanno

A sud del golfo di Finlandia la notte vicino al mare brumoso l’albero di Natale scintilla tra oscure torri gotiche corazze di cavalieri teutoni e ciminiere di fabbriche l’albero di Natale l’albero di Natale canta sulla piazza bianca di neve canzoni dell’Estonia lunghis - facebook.com facebook