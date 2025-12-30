Esofago lacerato Mangia le lenticchie poi il dramma | com’è successo l’allarme dei medici

Un episodio inaspettato ha portato un uomo di 77 anni in ospedale dopo aver mangiato lenticchie durante il pranzo di Natale. L’evento ha causato una lacerazione esofagea, un problema serio che ha richiesto intervento medico urgente. Questo caso sottolinea l’importanza di prestare attenzione a eventuali sintomi durante i pasti, anche in situazioni di routine come le festività.

Un pranzo di Natale, come tanti altri trascorsi in famiglia, si è trasformato improvvisamente in un episodio drammatico per un uomo di 77 anni, costretto a ricorrere alle cure d'urgenza dell'ospedale di Trento. A distanza di alcune ore dal pasto, l'anziano ha iniziato ad accusare un malessere progressivo, culminato in una sintomatologia grave che ha richiesto l'intervento immediato dei sanitari. Alla base dell'episodio, secondo quanto emerso, ci sarebbe stato il consumo abbondante di lenticchie e di altri alimenti tipici delle festività natalizie.

