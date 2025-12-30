Esofago lacerato | il dramma con le lenticchie
Un episodio di esofago lacerato può verificarsi in seguito a sforzi intensi durante il vomito. Recentemente, un uomo di 77 anni ha sviluppato la sindrome di Boerhaave dopo aver consumato una grande quantità di lenticchie a Natale, mettendo a rischio la vita. Questa condizione, rara e grave, consiste in una lacerazione spontanea dell’esofago, richiedendo interventi medici tempestivi per prevenire complicanze.
Un uomo di 77 anni ha rischiato la vita dopo il pranzo di Natale per aver mangiato una quantità eccessiva di lenticchie, sviluppando la rara e gravissima sindrome di Boerhaave: una lacerazione spontanea completa dell'esofago causata dallo sforzo violento del vomito. Il contenuto gastrico si è riversato nel torace, con un rischio mortalità dell'80%.Il paziente è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento il giorno di Santo Stefano. L'équipe è stata guidata dal dottor Alberto Brolese, direttore della Chirurgia generale 2 e del Dipartimento chirurgico. Il chirurgo, in vacanza natalizia con la famiglia ad Adria (Rovigo), ha immediatamente interrotto le feste per raggiungere l'ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
