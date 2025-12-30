Esemplari uccisi oltre il limite consentito richiamo e cartucce vietate | denunciato un cacciatore

Durante un controllo effettuato il 25 dicembre dal Nucleo Forestale dei Carabinieri di Comacchio, un cacciatore ravennate è stato denunciato per aver ucciso esemplari oltre il limite consentito e per il possesso di cartucce e richiami vietati. L’intervento, svolto durante un servizio di vigilanza in condizioni meteorologiche avverse, ha evidenziato irregolarità nella gestione dell’attività venatoria.

La caccia nel periodo di Natale costa una denuncia a un ravennate. L’accertamento effettuato nel pomeriggio del 25 dicembre dal Nucleo Forestale dei carabinieri di Comacchio, durante un servizio di vigilanza idraulica relativo all’allerta meteo in corso, ha consentito di scovare due cacciatori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

