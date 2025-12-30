Esemplari uccisi oltre il limite consentito richiamo e cartucce vietate | denunciato un cacciatore

Durante un controllo effettuato il 25 dicembre dal Nucleo Forestale dei Carabinieri di Comacchio, un cacciatore ravennate è stato denunciato per aver ucciso esemplari oltre il limite consentito e per il possesso di cartucce e richiami vietati. L’intervento, svolto durante un servizio di vigilanza in condizioni meteorologiche avverse, ha evidenziato irregolarità nella gestione dell’attività venatoria.

