Esce di strada e perde la vita nel fossato

Un incidente stradale si è verificato a Santa Maria di Sala, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un rialzo in cemento. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La tragedia ha coinvolto la comunità locale, lasciando un forte senso di tristezza.

L'auto che guidava è uscita dalla corsia e ha sbattuto contro un rialzo in cemento. Per lui, un 78enne di Santa Maria di Sala, non c'è stato più niente da fare. Incidente mortale il giorno prima di Capodanno: l'impatto è accaduto nel territorio di Pianiga, in via Volpin.

