Ersuwave Contest 2025 partono le votazioni | parola alla giuria popolare

Dopo la finalissima del 18 dicembre 2025, si aprono le votazioni per Ersuwave Contest 2025. La giuria popolare è chiamata a scegliere il vincitore, che riceverà un videoclip professionale prodotto da Panastudio Productions e promosso da Ersu Palermo nell’ambito di “Ersu Festival 2024/2025” e “Suoni e…”. Le votazioni sono aperte, e ogni opinione conta nel definire il risultato finale di questa edizione.

