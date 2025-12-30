Ersuwave Contest 2025 partono le votazioni | parola alla giuria popolare

Dopo la finalissima del 18 dicembre 2025, si aprono le votazioni per Ersuwave Contest 2025. La giuria popolare è chiamata a scegliere il vincitore, che riceverà un videoclip professionale prodotto da Panastudio Productions e promosso da Ersu Palermo nell’ambito di “Ersu Festival 2024/2025” e “Suoni e…”. Le votazioni sono aperte, e ogni opinione conta nel definire il risultato finale di questa edizione.

Dopo la finalissima del 18 dicembre 2025, sale l'attesa per scoprire chi tra i partecipanti in gara a Ersuwave Contest 2025 si aggiudicherà un videoclip professionale prodotto e realizzato da Panastudio Productions e promosso insieme a Ersu Palermo nell'ambito "Ersu Festival 20242025" e "Suoni e.

