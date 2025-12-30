Erika Fox trovata morta dopo 10 giorni | è stato uno squalo

Erika Fox è deceduta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava in mare aperto. L’incidente è avvenuto dieci giorni fa e ha suscitato grande attenzione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’evento per comprendere meglio quanto accaduto. La notizia sottolinea i rischi legati alle attività in mare e la necessità di rispettare le indicazioni di sicurezza.

Trovata morta la triatleta Erica Fox: «È stata uccisa da uno squalo» - Tragedia negli Stati Uniti, la sportiva si stava allenando ma non è mai tornata a riva: il corpo dilaniato era su una spiaggia vicino a Santa Cruz ... unionesarda.it

