Erica Fox uccisa da uno squalo | morta la triatleta 55enne

Erica Fox, triatleta di 55 anni, è stata trovata senza vita su una spiaggia di Davenport, California. Le autorità locali riferiscono che la donna sarebbe stata vittima di un attacco da parte di uno squalo. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza in mare e sulla presenza di squali nelle aree di balneazione.

Il corpo di Erica Fox è stato ritrovato su una spiaggia di Davenport (California, USA) e, secondo i vigili del fuoco della zona, sarebbe stata uccisa da uno squalo. La triatleta americana aveva 55 anni ed era scomparsa una settimana fa, dopo essere partita da Lovers Point (nei pressi di Monterey) in un gruppo di dodici nuotatori. Un testimone ha raccontato al San Francisco Chronicle di aver visto emergere dall’acqua uno squalo con in bocca quello che sembrava essere un corpo umano. Da giorni si erano perse le speranze di trovarla viva e il marito Jean-François Vanreusel aveva già organizzato una passeggiata commemorativa in spiaggia, temendo di non riuscire a ritrovare il cadavere per poter celebrare il funerale. 🔗 Leggi su Oasport.it

