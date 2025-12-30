Erica Fox atleta di triathlon uccisa da uno squalo in California

Erica Fox, atleta di triathlon, è stata trovata senza vita su una spiaggia vicino a Santa Cruz, in California, a circa una settimana dalla sua scomparsa. Le autorità hanno confermato che il decesso è stato provocato da un attacco di squalo. L’incidente ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza nelle attività marine in zona.

I vigili del fuoco della California hanno trovato il corpo di un' atleta di triathlon su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, quasi una settimana dopo la sua scomparsa. Sarebbe stata uccisa da uno squalo. I resti di Erica Fox sono stati rinvenuti sabato scorso, come confermato dal padre e dal marito alle agenzie di stampa locali. Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di oltre una dozzina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva. Un testimone che transitava in auto nella zona ha riferito alle autorità di aver visto uno squalo con in bocca quello che sembrava un corpo umano emergere dall'acqua, secondo il San Francisco Chronicle.

La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo in California - La 55enne Erica Fox, atleta di triathlon, è stata uccisa da uno squalo in California. msn.com

California, ritrovata senza vita la triatleta Erica Fox: probabile incidente con squalo - Scomparsa il 21 dicembre durante una nuotata a Lovers Point (Monterey), il corpo della 55enne è stato recuperato a Davenport. ticinolibero.ch

