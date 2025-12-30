In occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti nel 2026, il Dott. Massimo Lucidi approfondisce il ruolo della cultura italiana nel delineare i valori fondamentali dell’Occidente. Dal 1776 a oggi, l’eredità italiana si rivela un elemento di continuità nel processo di formazione identitaria e culturale, sottolineando l’importanza di un dialogo tra passato e presente nel contesto internazionale.

In vista del 250° anniversario dell’Indipendenza americana il Dott. Massimo Lucidi, noto giornalista, rilancia il dibattito sul contributo italiano alla nascita degli Stati Uniti e ai valori fondanti dell’Occidente. Nel suo nuovo pamphlet storico, il giornalista e Presidente della Fondazione E?novation ricostruisce un legame spesso sottovalutato: quello tra la cultura italiana – classica, illuminista e risorgimentale – e i principi che hanno ispirato la Dichiarazione del 1776 nonché la Costituzione del 1787. Da Cesare Beccaria, tradotto in 22 lingue e letto dai Padri Fondatori, fino ai riferimenti a Roma e Atene nel modello istituzionale americano, Lucidi evidenzia come l’idea di libertà, bene comune e cittadinanza virtuosa abbia radici profonde nella tradizione italiana. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Eredità italiana nei valori Occidente: asse culturale da 1776 a 2026

Leggi anche: Ma quale errore, la crisi dell’Occidente è colpa della perdita di fiducia nei suoi valori

Leggi anche: Cina-Italia: da Dunhuang a Venezia, dialogo culturale collega antiche citta’ in Oriente, Occidente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L' Eredità nuova Edizione 2025/2026 | Il Campione di Stasera dell' Eredit... - facebook.com facebook