Eredità Gianni Agnelli | la Procura indaga su 35 quadri spariti all’estero Inquirenti al lavoro per rintracciarli

La Procura di Torino sta conducendo un’indagine su 35 quadri appartenenti all’eredità di Gianni Agnelli, scomparsi e presumibilmente trasferiti all’estero. L’obiettivo è rintracciare le opere e chiarire le circostanze della loro dispersione. L’indagine si inserisce nel quadro delle attività volte a tutelare il patrimonio storico e culturale legato alla figura di Agnelli.

Eredità Gianni Agnelli: la Procura indaga su 35 quadri spariti all'estero. Inquirenti sono al lavoro per rintracciarli, poi si passerà alla regolarizzazione. L'inchiesta sull'eredità di Gianni Agnelli si arricchisce di un nuovo capitolo: la Procura di Roma ha deciso di estendere le indagini alla prestigiosa collezione d'arte di famiglia. L'obiettivo degli inquirenti è mappare gli spostamenti di decine di capolavori, firmati da maestri come Monet, Picasso e De Chirico, molti dei quali risultano attualmente irreperibili. La lista completa delle opere è protetta dal segreto istruttorio, ma la svolta decisiva riguarda il possibile procedimento di confisca che scatterà non appena i quadri verranno localizzati.

Frode sull’eredità Agnelli, guai per John Elkann. ll gip di Torino ordina alla procura l’imputazione coatta - Il Gip ha ordinato al pm l’imputazione coatta per il nipote dell’Avvocato torinese, che ora rischia il processo, e per il commercialista Ferrero. ilcorrieredelgiorno.it

