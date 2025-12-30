Eredità Agnelli sono 35 i quadri spariti | trovate le tracce nei documenti riservati

Sono stati identificati 35 quadri scomparsi appartenenti alla collezione Agnelli, secondo recenti sviluppi delle indagini della Procura di Roma. Le autorità hanno rinvenuto tracce di queste opere nei documenti riservati, aprendo nuove piste sulla loro possibile ubicazione. L'inchiesta, ora in fase operativa, prosegue con l’obiettivo di rintracciare e recuperare i dipinti di grande valore storico e artistico.

Importanti aggiornamenti sull' inchiesta legata alle opere d'arte della famiglia Agnelli. L'indagine della Procura di Roma è entrata in una fase operativa e gli accertamenti avrebbero permesso di individuare un totale di 35 opere pittoriche di rilievo, attualmente oggetto di ricerca da parte degli investigatori. L'elenco completo è solo parzialmente accessibile, poiché coperto da segreto istruttorio, ma risulta confermata la presenza di lavori attribuiti ad artisti come Monet, Picasso e De Chirico. La riservatezza imposta dai magistrati è legata allo sviluppo dell'inchiesta: una volta localizzati, alcuni dipinti potrebbero essere sottoposti a sequestro.

