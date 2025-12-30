Eredità Agnelli l’inchiesta sui quadri spariti | Sono 35

L’indagine sulla collezione d’arte della famiglia Agnelli si amplia con l’aggiunta di 22 quadri alla lista dei 35 già scomparsi. La procura di Roma sta verificando l’origine e la provenienza di queste opere, al fine di chiarire la loro destinazione e eventuali responsabilità. La vicenda evidenzia l’importanza di preservare e tutelare il patrimonio culturale appartenente a famiglie storiche italiane.

I quadri spariti adesso sono 35. L’inchiesta sulle opere d’arte della famiglia Agnelli ha accertato che alla lista di dipinti d’autore che la procura di Roma sta cercando se ne devono aggiungere altri 22. Della collezione segreta fanno parte opere di Monet, Picasso, De Chirico. E per alcuni di questi quadri si avvierà il procedimento di confisca una volta che sarà individuato il luogo in cui si trovano. Non sono più in Italia secondo gli inquirenti. Forse hanno fatto un passaggio in Svizzera. Di certo al ministero della Cultura non ne sono arrivate comunicazioni. La segnalazione del trasferimento. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: L'eredità degli Agnelli,tra quadri d'autore e società fantasma,la famiglia reale torinese affonda tra carte bollate e avvocati

Leggi anche: L'eredità degli Agnelli, tra quadri d'autore e società fantasma, la famiglia reale torinese affonda tra carte bollate e avvocati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Eredità Agnelli, il mistero dei quadri (da De Chirico a Monet) spariti. La Procura: «Esportati illegalmente». Sentiti i domestici - Si tratta di una parte della collezione di Gianni Agnelli su cui ora la procura di Roma indaga, contro ignoti, per ... ilgazzettino.it

Agnelli, nell’inchiesta sui quadri scomparsi parla il custode dell’appartamento a Roma - Con i cronisti fuori dall’aula della seconda sezione civile del Tribunale torinese, ha dribblato le domande: “Dei quadri degli Agnelli avete letto sui giornali. ilfattoquotidiano.it

Agnelli, quadri con l’assicurazione: «Cifre altissime, sono autentici» - Non ci sono solo le dichiarazioni fatte ai magistrati dal personale che ha lavorato nelle case degli Agnelli. ilmessaggero.it

John Elkann verso il processo sull’eredità Agnelli: la gip boccia l’accordo con la procura e impone l’imputazione coatta. Leggi l'articolo qui... - facebook.com facebook

Eredità Agnelli, John Elkann a processo, imputazione coatta per “dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato” sul caso della residenza di nonna Marella x.com